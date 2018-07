Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,90 EUR -0,18% (03.07.2018, 11:50)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

187,18 USD +1,12% (02.07.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Weitere Kaufwelle möglich - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte bis 7. Juni 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 194,20 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die Aktie sei dabei in die Unterstützungszone zwischen 183,50 und 180,10 USD zurückgefallen. Der Technologiewert habe sich in dieser Zone wieder stabilisiert. Im gestrigen Handel habe er sich seinem kurzfristigen Abwärtstrend angenähert, ihn aber noch nicht ganz erreicht. Dieser Trend verlaufe heute bei ca. 188,38 EUR.Gelinge Apple ein stabiler Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, dann könnte es zu einer weiteren Kaufwelle kommen. Diese könnte mittelfristig zu Gewinnen in Richtung 200 USD führen. Dort würde die Aktie auf die obere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrends treffen. Sollte Apple allerdings unter 180,10 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 169,50 USD drohen. (Analyse vom 03.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:160,5601 EUR +0,14% (03.07.2018, 10:59)