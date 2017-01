Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (23.01.2017/ac/a/n)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Warten auf die Quartalszahlen - AktienanalyseDas aktuelle Quartal - die Zahlen sollen am 31. Januar veröffentlicht werden - könnte bei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) für kräftigen Rückenwind sorgen, so die Experten der " BÖRSE am Sonntag " in einer aktuellen Veröffentlichung.Hilfreich wäre dies insbesondere für den Aktienkurs, der im vergangenen Jahr teilweise stark unter Druck geraten sei. Im Mai sei die Apple-Aktie sogar bis auf 90 Dollar abgerutscht, habe sich aber in der Folgezeit erholen können und notiere aktuell bei knapp 120 Dollar. Vom Hoch Anfang 2015, als das Papier noch 133 Dollar gekostet habe, sei Apple allerdings noch ein Stück weit entfernt. Wenngleich die Apple-Aktie seit der Einführung des ersten Smartphones vor zehn Jahren einen unfassbaren Sprung um in Euro gerechnet ungefähr 1.000 Prozent habe verbuchen können, sei es seither keineswegs nur bergauf gegangen. Nach der Einführung des iPhone 5 im September 2012 etwa habe sich der Kurs von rund 100 Dollar bis April 2013 beinahe halbiert, ehe unter anderem die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms sowie die allgemeine Aufwärtsbewegung an den weltweiten Aktienbörsen für einen überwältigenden Höhenflug gesorgt hätten.Aktuell ist Apple mit einem Börsenwert von rund 590 Milliarden Dollar und Cash-Reserven von mehr als 150 Milliarden Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Ausgabe 3 vom 22.01.2016)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:111,25 EUR -0,98% (23.01.2017, 09:18)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:111,28 EUR -0,81% (23.01.2017, 09:33)