Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (11.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Eine Strafanzeige gegen einen ehemaligen Apple-Mitarbeiter, der beschuldigt werde, Firmengeheimnisse gestohlen zu haben, bringe einige Details zu Selbstfahrer-Technologie des US-Giganten ans Licht. In der Anzeige sei zudem die Rede von einem "Proprietären Chip" gewesen - ein Hinweis darauf, dass der Technologiekonzern einen eigenen Chip für Autonome Fahrzeuge entwerfe. Ans Tageslicht sei bisher nur gekommen, dass Apple beantragt habe, die Autos in Kalifornien zu testen.Apple werde kein eigenes Fahrzeug entwickeln, wie früher einmal spekuliert worden sei. Doch ähnlich wie Google, Baidu, Nvidia und Intel arbeite Apple an einer Selbstfahrer-Plattform. Für Apple-Anleger sei diese Neuentwicklung ein potenzieller Kurstreiber.Langfristig heißt es hier dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:161,20 EUR -0,90% (11.07.2018, 15:37)