Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.12.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Positives Chartbild - AktienanalyseStellt Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) im Weihnachtsquartal einen neuen Verkaufsrekord auf? Sehr gut möglich, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Man freue sich auf ein "großartiges Weihnachtsquartal", sei Apple-CEO Tim Cook Anfang November bei Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen per Pressemitteilung zitiert worden. "Von der gerade beginnenden Markteinführung des iPhone X sind wir absolut begeistert, da wir mit diesem atemberaubenden Gerät unsere Vision für die Zukunft auf den Weg bringen", so Cook damals. Wie Medien berichtet hätten, prognostiziere der Marktforscher IHS Markit, dass Apple im Weihnachtsquartal 88,3 Mio. iPhones absetzen werde. Das wären etwa 10 Mio. mehr als im vergangenen Jahr, als Apple einen Verkaufsrekord im Weihnachtsquartal aufgestellt habe.Das Chartbild der Apple-Aktie sei positiv. Die Apple-Aktie bewege sich seit etwa einem Jahr in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 161 US-Dollar verlaufe. Unterstützungsmarken bieten das aktuelle Monatstief bei 168,50 Dollar sowie die Tiefpunkte von November bei 165,20 Dollar und von Oktober bei 152,46 Dollar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.12.2017)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:143,46 EUR +0,18% (05.12.2017, 09:55)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:143,60 EUR -0,52% (05.12.2017, 09:41)