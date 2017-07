Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,63 Euro -1,11% (06.07.2017, 14:40)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 143,00 -0,76% (06.07.2017, 14:47, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(06.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Brian White von Drexel Hamilton:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Brian White, Analyst beim Investmenthaus Drexel Hamilton, die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), den Produzenten von iPhones und iPads, weiterhin zu kaufen.Die Daten des Apple-Barometers für den Monat Juni seien noch nie so stark gewesen, so die Analysten von Drexel Hamilton. Falls alle im Index enthaltenen Unternehmen würden über dem historischen Durchschnitt liegende Ergebnisse verzeichnen.Die jüngsten Kursabschläge bei den Aktien von Apple Inc. bezeichnet Analyst Brian White als weitere Einstiegsgelegenheit. Investoren würden nun ihr Augenmerk auf das iPhone 8, die angehobenen Planungen für die Kapitaldistribution, die gedrückte Bewertung und weitere Innovationen richten. Die Apple-Aktie gehöre weiterhin zu den weltweit am meisten unterschätzten Titeln.Investoren hätten die Sorge, dass Apple Opfer einer Fehlentwicklung werde wie es bei anderen Unternehmen aus der Konsumelektronik in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. Das Argument ziehe aber nicht, da Apple mit Hilfe der einzigartigen Fähigkeiten zur Produktentwicklung Widerstandsfähigkeit bewiesen habe.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:125,55 Euro -1,06% (06.07.2017, 14:15)