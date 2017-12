Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (22.12.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Weihnachtsgeschäft werde die Kassen von Apple üppig füllen und auch in den nächsten Quartalen werde sich der Auftrieb weiter fortsetzen, denn Apple habe inzwischen seine Lieferengpässe beim neuen Mega-Seller iPhone X im Griff. Inzwischen solle die Produktion Branchen-Experten zufolge bei 3 Mio. Einheiten pro Woche angekommen sein. In den nächsten beiden Wochen solle diese sogar auf 4 Mio. Geräte steigen, womit Apple dann sogar über Plan läge. Am Black Friday solle Apple rund 6 Mio. der neuen Wunder-Smartphones verkauft haben. Dabei sei das teurere 256 GB-Gerät sogar doppelt so stark nachgefragt worden wie die 64 GB-Variante. Rosenblatt-China-Technology-Analyst Jun Zhang gehe davon aus, dass Apple im laufenden Dezember-Quartal bis zu 30 Mio. iPhone X verkaufen werde, für das März-Quartal gehe er dann sogar von 40 Mio. Geräten aus.Auch die Apple Watch laufe derzeit ausgezeichnet und dürfte unter so manchem Weihnachtsbaum zu finden sein. Fazit: Die Bewertung sei noch moderat. Hier noch reichlich Luft nach oben, so die Experten von JS Capital in ihrem aktuellen Newsletter. (Ausgabe Dezember 2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:148,75 Euro +1,50% (21.12.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:147,70 Euro +0,22% (22.12.2017, 08:55)