Passend dazu werde die neue Konzernzentrale im Form eines gigantischen Raumschiffes im Frühjahr fertig. Sie sehe aus wie ein gigantisches Raumschiff aus einem Science Fiction. Sie werde das teuerste Bürogebäude der Welt. Und sie ist eine Demonstration der globalen Macht eines Elektronikkonzerns, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 25.02.2017)



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,349 EUR +0,66% (27.02.2017, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,39 EUR +0,02% (27.02.2017, 09:21)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

136,66 USD +0,10% (24.02.2017, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Neues iPhone-Fieber entfacht - AktienanalyseDie Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Aktionäre seien erfolgsverwöhnt. Ein Kursgewinn von 30 Prozent in sechs Monaten, 50 Prozent binnen Jahresfrist, 135 Prozent in drei Jahren. Es sei mit der Aktie wie mit den Produkten, die Apple-Jünger reißen es den Kalifornien förmlich aus den Händen. Rekorde sei man bei dem amerikanischen Branchenriesen also gewohnt. Doch nun lasse eine neue Bestleistung bei Analysten und Anlegern aufhorchen: Die Aktie erreiche 700 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung - den höchsten Wert in ihrer Geschichte, das wertvollste Unternehmen der Welt. Google folge 573 Milliarden Dollar auf Platz zwei, Microsoft auf dem dritten Rang mit einer Kapitalisierung von 499 Milliarden Dollar.Der jüngste Rekordlauf werfe jedoch die Frage auf, ob Apple auch künftig so hoch im Kurs stehe. Oder folge auf solch einen Höhenflug nicht unweigerlich der Fall? Zur Erinnerung: Bereits Ende 2014 sowie Anfang 2015 sei Apple an der Börse kurzzeitig an der 700-Milliarden-Dollar-Marke gewesen. Doch auf die 700er-Marke sei im Börsenjahr 2016 eine zwischenzeitliche Talfahrt gefolgt. Bei nur mehr rund 90 Dollar habe hier der Kurswert gelegen. Der Aktienwert des teuersten Konzerns der Welt sei unter anderem eingeknickt, da die Investoren an den Erfolgsaussichten des iPhone-Herstellers gezweifelt hätten. Hintergrund: Das recht hochpreisige Apple-Smartphone einerseits und andererseits ein zuletzt wachsender Absatz vorwiegend in jeden in Ländern, in denen günstige Handys gefragt seien. Außerdem sei der technologische Vorsprung verspielt gewesen - die Konkurrenz komme inzwischen mit ähnlich guten Geräten auf den Weltmarkt.Es habe alles nach einer Talfahrt der Apple-Aktie ausgesehen. Doch dann habe der kalifornische Koloss im Weihnachtsgeschäft 2016 einen unerwarteten Boom erlebt und sich mit seinem iPhone7 an die Spitze des Smartphone-Marktes katapultiert. Damit sei bei den Anlegern und Analysten der Glaube an Apple zurückgekehrt. Allerdings auch, weil Hauptkonkurrent Samsung mit seinem brennenden Galaxy Note 7 im Herbst finanziell und imagemäßig ein Desaster erlebt habe.Der High-Tech-Gigant habe 17,9 Milliarden Dollar im abgelaufenen vierten Quartal 2016, 45,7 Milliarden Dollar im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 sowie 53,4 Milliarden Dollar im Jahr 2015 verdient. Dabei würden etwa drei Viertel der Gewinne ausschließlich auf das Smartphone zurückgehen. So bleibe das Kult-Handy im Produktportfolio mit Computern, Software und mobilen Geräten der Schlüssel für den Erfolg von Apple - und Risiko zugleich. Im Geschäft rund um iPad, iPod, iTunes, Mac, Apple Watch und Apple TV werde insbesondere die Entwicklung des Smartphones neugierig beäugt. Krasser Gegenpol dazu: Die Apple TV finde nach wie vor nur wenige Anhänger. Gerade einmal bei fünf Prozent liege der Anteil des unter die Rubrik "Andere Produkte" fallenden TV-Angebots. Ein herber Flop im Gegensatz zur starken Konkurrenz wie Amazon Fire TV oder Chromecast, dem aber medial kaum Beachtung geschenkt werde.Dieser prognostizierte Boom lasse Analysten von einer stabilen Aktie in den nächsten Monaten ausgehen. Was die Kursziele des Wertpapiers betreffe, so laute die Empfehlung der Experten derzeit vorwiegend kaufen.Auch wenn die Apple-Aktie derzeit mit unglaublichen Höchstwerten von sich reden mache, werde die Luft dünner. Bereits ein einzelnes Video bei Twitter, das ein rauchendes iPhone gezeigt habe, sorge am Markt für einige Nervosität. Der Vorfall habe Erinnerungen an die brennenden Galaxy Note 7 des Weltmarktführers Samsung geweckt, den das Debakel um sein Smartphone-Vorzeigemodell Milliarden gekostet habe.Dennoch würden die meisten Analysten glauben, dass mit dem iPhone8 ein neuer technologischer Durchbruch bevor stehe. Im iPhone-Jubiläumsjahr sei daher ein weiterer Apple-Hype und damit ein Aufschwung an der Börse möglich.