Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (12.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Sprung des Konzerns über die 1-Billion-USD-Grenze beim Börsenwert sei groß gefeiert worden. Die Zeiten als Börsenbillionär seien jedoch vorbei - zumindest vorübergehend. Nach den letzten Quartalszahlen habe sich Ernüchterung bei den Aktionären eingestellt. Das Wertpapier habe zwischenzeitlich 15% an Wert verloren. Sei die Apple-Wachstumsstory am Ende oder biete die Korrektur neue Chancen?Die Skepsis wachse, seit Apple die Bilanz vorgelegt habe. Zwar sei das Zahlenwerk per Ende September mit 2,91 USD Gewinn je Aktie bei fast 63 Mrd. USD Umsatz besser als erwartet ausgefallen. Der Ausblick auf das Weihnachtsquartal respektive erste Quartal des neuen Geschäftsjahres sei für manchen Analysten aber ernüchternd gewesen. Hinzu komme: Ab sofort wolle Apple keine Stückzahlen zu verkauften Geräten mehr nennen, was viele Beobachter verprellt habe. Deswegen würden Skeptiker befürchten, dass das Unternehmen beim Hardwareabsatz an seine Wachstumsgrenze stoße. Diese Meinung werde auch durch einen weiteren Vorgang bestärkt: Apple habe seinen Smartphone-Assemblern Foxconn und Pegatron mitgeteilt, die Pläne für weitere Produktionslinien für das kürzlich eingeführte iPhone XR auf Eis zu legen.Gerade beim iPhone, das für fast zwei Drittel der Umsätze stehe, sei das eine fatale Perspektive. Da helfe auch der Umstand wenig, dass Apple durch seine Preispolitik den durchschnittlichen Verkaufspreis je Gerät Richtung 800 USD gebracht habe und sogar weiter nach oben schrauben werde. Wo solle also das Wachstum in der Zukunft herkommen, wenn der Smartphone-Markt stagniere?Zugute dürfte Apple in den nächsten Quartalen der hohe Anteil von älteren Geräten an der installierten Basis kommen. Davon würden 46% ein iPhone 6s oder älter besitzen. Das betreffe etwa 300 Mio. Geräte, die älter als drei Jahre seien. In China sei dieser Anteil mit 55% sogar noch höher. Zwar würden die Erneuerungszyklen über die gesamte Branche hinweg länger, die Wahrscheinlichkeit, dass die ausgesprochen treuen Apple-Kunden ein Upgrade machen würden, steige jedoch zunehmend.Große Hoffnungen setze Apple auf das Servicegeschäft mit AppStore, iTunes, Apple Music und dem geplanten TV-Angebot, mit dem sich Apple mit Net­flix und Amazon Prime anlege. Im kürzlich abgelaufenen Jahr habe das Servicegeschäft mit 37 Mrd. USD 14% der Umsätze ausgemacht. Bis 2022 dürfte der Anteil schon bei 25% und 86 Mrd. USD liegen.Aufgrund der hohen Marge werde der Serviceanteil am Bruttogewinn Richtung 40% tendieren. Das Apple-Ökosystem biete im Servicegeschäft riesige Potenziale, die Apple nutzen wolle. Die Tatsache, dass man künftig keine Geräteabsätze mehr veröffentlichen werde, dokumentiere auch das Selbstverständnis, dass Apple künftig als Service- und Abo-Business wahrgenommen werden wolle. Derartige Geschäftsmodelle würden an der Wall Street mit Bewertungsprämien versehen.Entsprechend hätten sich auch erste Analysten hervorgewagt, die 80% des Apple-Kurses durch das Service-Business abgedeckt sehen würden.Die Apple-Aktie ist nach der jüngsten Korrektur auf Kaufniveau, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". Durch die gedämpften Erwartungen nach den Q4-Zahlen dürfte es dem Konzern leichter fallen, bei den nächsten Zahlen die Erwartungen erneut zu schlagen. Das Servicegeschäft sorge ferner für die nötige Wachstumsfantasie. Zwischen 190 und 205 USD sei der Titel ein klarer Kauf. (Analyse vom 12.11.2018)