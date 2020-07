XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie vor Konsolidierung? ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) legte in den letzten Monaten eine sehr starke Rally hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 23. März 2020 habe der Wert ein Tief bei 212,61 USD markiert. Anschließend sei eine starke Erholung gestartet. Am 5. Juni 2020 sei der Ausbruch über das Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 327,85 USD gelungen. Über Zwischenstationen bei 354,77 USD und 372,35 USD habe der Wert bis gestern auf sein aktuelles Allzeithoch bei 399,82 USD gezogen. Damit habe er ein wichtiges Kursziel bei 398,00 USD abgearbeitet und die obere Begrenzung der kurzfristigen Aufwärtsbewegung erreicht. Zudem habe sich damit ein stark überkaufter Zustand eingestellt. Intraday sei es gestern zu deutlichen Abgaben gekommen.Das gestrige Reversal könnte der Beginn einer umfangreicheren Konsolidierung sein. Erstes Ziel wäre der Bereich um das letzte Zwischenhoch bei 372,38 USD und der Aufwärtstrend seit 15. Mai. Dieser Trend liege heute bei ca. 367,75 USD. Falle die Aktie unter diesen Bereich, wären weitere Abgaben in Richtung 327,85 USD durchaus möglich. Erst mit einem stabilen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch würde sich wieder Aufwärtspotenzial ergeben. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann könnte die Aktie in Richtung 445,00 USD ansteigen. (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:341,15 EUR +1,11% (14.07.2020, 08:47)