Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.12.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns habe sich auch während der Schwächephase der Technologieaktien in den vergangenen Tagen ganz gut gehalten. Maydorn glaube sogar an steigende Kurse in den letzten Wochen des Jahres 2017. Denn Aktien, die in den Monaten zuvor gestiegen seien, würden meistens auch bis zum Jahresende ganz gut laufen, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2017)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:144,67 EUR +1,03% (05.12.2017, 17:02)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:144,65 EUR +0,21% (05.12.2017, 16:50)