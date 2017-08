Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Toni Sacconaghi von Sanford C. Bernstein & Co:Aktienanalyst Toni Sacconaghi vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Wenn sich ein CEO wie Tim Cook oftmals und in derart positiver Art und Weise zum Thema Augmented Reality äußere, dürfte dieser Bereich für Apple Inc. von großer Bedeutung sein, so die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co. Die zahlreichen Übernahmen in den letzten vier Jahren in dieser Hinsicht würden ebenfalls diesen Schluss zulassen. Apple Inc. brauche angesichts der großen Umsatz- und Gewinnabhängigkeit vom iPhone das "nächste große Ding".Die Liste an Fehlschlägen bei der AR-Technologie (Google, Lenovo, Microsoft, Magic Leap) sei auch nicht zu vernachlässigen. Einen durchschlagenden Erfolg habe es noch nicht gegeben. Bislang habe es noch kein Unternehmen geschafft ein attraktives AR-Produkt für den Massenmarkt zu releasen. Das hoße Maß an Fragmentierung biete Apple eine Lücke um in das Spektrum hineinzustoßen. Angesichts der frühen Phase in der sich AR noch befinde, scheine Apple unter technologischen Gesichtspunkten gegenüber Wettbewerbern keinen Rückstand zu haben. Solange die Technologie aber nur auf Smartphone-Hardware beschränkt sei, dürften Anwendungen auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahre begrenzt sein. Datenbrillen dürften AR besser ausnutzen können als Smartphones. Ein solcher Markt wäre für Apple sehr groß. Das Unternehmen verfüge auch über die notwendigen Mittel um die Technologie zu verfeinern. Das Potenzial könnte größer sein als bei der Apple Watch und das Ausmaß wie das iPad erreichen, so die Einschätzung des Analysten Toni Sacconaghi.AR dürfte auf die Umsatzentwicklung in nächster Zeit keinen großen Einfluss haben. Die längerfristigen Perspektiven könnten aber enorm sein.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:135,15 Euro +0,63% (28.08.2017, 16:23)