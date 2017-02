Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

116,01 EUR +3,21% (01.02.2017, 13:01)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

121,35 USD -0,23% (31.01.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Smartphone-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL)Der Umsatz sei in Q1 2016/17 (31.12.) nach drei rückläufigen Quartalen in Folge wieder um 3,3% y/y und damit stärker als erwartet gestiegen. Der iPhone-Absatz (+4,7% y/y auf 78,29 Mio. Geräte) habe dabei ebenfalls wieder zulegen können. Regional betrachtet seien die Erlöse in China signifikant rückläufig geblieben. Der Nettogewinn (Konzern) sei jedoch um 2,6% auf 17,89 (Vj.: 18,36; Analystenerwartung: 17,45; Marktkonsens: 17,13) Mrd. USD zurückgegangen.Der Umsatz solle in Q2 2016/17 (31.03.) zwischen 51,5 und 53,5 Mrd. USD liegen und damit unter den Analystenprognosen. Der Tech-Konzern habe darüber hinaus auch einen ungewöhnlich langfristigen Ausblick für das Service-Geschäft bekannt gegeben. Demnach wolle Apple die Serviceerlöse in den kommenden vier Jahren verdoppeln.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde leicht von 140 USD auf 142 USD erhöht. (Analyse vom 01.02.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:115,951 EUR +3,71% (01.02.2017, 12:45)