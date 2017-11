Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

London (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Mark Moskowitz von Barclays:Aktienanalyst Mark Moskowitz von Barclays rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Die Analysten von Barclays sind der Auffassung, dass der Aktienkurs von Apple Inc. in der nächsten Zeit sein Momentum beibehalten wird.Allerdings seien Fragen hinsichtlich des iPhone X-Zyklus weiter offen. Analyst Mark Moskowitz fragt sich, warum Apple keine Daten zum Vorbestellvolumen bekannt gibt.Investoren sollten an der Seitenlinie bleiben bis sich mehr Visibilität ergebe. Im Zuge einer leichten Anhebung der Gewinnprognosen für 2018 sei aber das Kursziel von 161,00 auf 162,00 USD heraufgesetzt worden.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:147,60 Euro +2,75% (03.11.2017, 14:52)