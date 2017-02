Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 128,59 +0,05% (03.02.2017, 17:36)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(03.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Colin Gillis von BGC PartnersAktienanalyst Colin Gillis vom Investmenthaus BGC Partners spricht im Rahmen einer Aktienanalyse nunmehr eine Halten-Empfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) aus.Die Analysten von BGC Partners weisen darauf hin, dass die Dezember-Quartalszahlen von Apple Inc. nicht einwandfrei gewesen seien. Allerdings gebe es auch keine bedeutenden Abschwächungen die weiterhin eine negative Haltung gegenüber der Apple-Aktie rechtfertigen würden.An den Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von iPhone-Verkäufen habe sich aber nichts geändert. Das iPhone hba eim abgelaufenen Quartal einen Umsatzanteil von 69% gehabt. Dies sei der höchste Anteil seit dem Dezember-Quartal 2014. Am Markt habe sich Enthusiasmus breit gemacht. Analyst Colin Gillis schreibt diesen aber der niedrigen Erwartungshaltung zu.Die Analysten von BGC Partners stufen in ihrer Apple- Aktienanalyse den Titel von "sell" auf "hold" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 125,00 USD.XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:119,35 Euro +0,51% (03.02.2017, 17:18)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:119,16 Euro -0,20% (03.02.2017, 17:35)