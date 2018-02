Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,32 Euro -0,08% (06.02.2018, 10:40)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 156,49 -2,50% (05.02.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe die 200-Tage-Linie gebrochen. Es dürfte zu einem Rebound kommen. Man werde ohnehin in den Märkten einen Rebound sehen. Es werde nicht in dem Tempo weiter nach unten laufen, glaube der Aktienprofi. Es werde eine Gegenbewegung geben. Dann stelle sich die Frage, wie es nach dieser Gegenbewegung weiter gehe.Für die Apple-Aktie sieht es charttechnisch erst mal nicht mehr ganz so gut aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:126,30 Euro -3,44% (06.02.2018, 10:25)