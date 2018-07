XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (11.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie im Angriff - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 07. Juni 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 194,20 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Hoch habe sie einige Tage konsolidiert und sei dabei in die Unterstützungszone zwischen 183,50 und 180,10 USD zurückgefallen. Bereits am Freitag sei ein Tagesschlusskurs minimal über dem Abwärtstrend seit Juni 2018 gelungen. Am Montag habe der Wert ein Aufwärtsgap zwischen 188,43 und 189,30 USD gerissen. Gestern habe er im Hoch bereits bei 191,28 USD notiert, habe danach aber minimal abgegeben.AusblickKurzfristig könnte Apple das Gap schließen oder sogar an den gebrochenen Abwärtstrend bei heute ca. 187,07 USD zurückfallen. Danach sollte es allerdings zu einem Angriff auf das Allzeithoch bei 194,20 USD kommen. Später könnte Apple sogar bis ca. 201,30 USD ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 187,07 USD kommen, müsste kurzfristig mit Abgaben in Richtung 180,10 USD gerechnet werden. (Analyse vom 11.07.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:160,70 EUR -0,75% (11.07.2018, 08:43)