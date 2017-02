Kursziel

Apple-Aktie

(USD) Rating

Appe-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 185 buy Drexel Hamilton Brian White 10.01.2017 168 buy Maxim Group Nehal Chokshi 26.07.2016 156 outperform Macquarie Research Ben Schachter 01.02.2017 155 overweight Piper Jaffray Michael Olson 01.02.2017 154 buy Canaccord Genuity T. Michael Walkley 07.02.2017 152 outperform Raymond James Tavis McCourt 02.02.2017 150 strong buy Needham & Co Laura Martin 02.02.2017 150 outperform Credit Suisse Kulbinder Garcha 01.02.2017 150 buy Goldman Sachs Simona Jankowski 13.02.2017 150 overweight Morgan Stanley Kathryn Huberty 01.02.2017 145 buy BofA Merrill Lynch Research Wamsi Mohan 08.02.2017 145 outperform Robert W. Baird William Power 01.02.2017 142 outperform BMO Capital Markets Tim Long 03.02.2017 142 kaufen Independent Research Markus Friebel 01.02.2017 140 outperform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 13.02.2017 140 outperform RBC Capital Markets Amit Daryanani 06.02.2017 140 buy Citigroup Jim Suva 02.02.2016 138 buy UBS Steven Milunovich 14.02.2017 135 buy Argus Research Jim Kelleher 12.09.2016 135 overweight Atlantic Equities - 26.10.2016 135 buy Brean Capital - 26.10.2016 135 buy Sterne Agee CRT Rob Cihra 04.05.2016 135 buy Nomura Equity Research Jeffrey Kvaal 01.02.2017 135 outperform Cowen and Company Timothy Arcuri 30.01.2017 130 buy Mizuho Securities USA Abhey Lamba 16.01.2017 130 hold Stifel Nicolaus Aaron Rakers 01.02.2017 129 overweight Pacific Crest Securities Andy Hargreaves 14.10.2016 124 buy BTIG Walter Piecyk 29.07.2016 123 equal weight Barclays Mark Moskowitz 01.02.2017 118 kaufen Nord LB Wolfgang Donie 14.09.2016 114 overweight J.P. Morgan Securities Rod Hall 31.01.2017 108 hold Deutsche Bank Sherri Scribner 26.10.2016 102 neutral Rosenblatt Securities Jun Zhang 07.12.2016 - market perform Wells Fargo Advisors Maynard Um 13.01.2017 - perform Oppenheimer Andrew Uerkwitz 02.02.2017

XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,90 Euro +0,67% (14.02.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,98 Euro +0,87% (14.02.2017, 18:25)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 134,22 +0,70% (14.02.2017, 18:11)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Cupertino (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Researchhäuser der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) nach den Q1-Quartalszahlen zu? USD 185 oder USD 102? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Apple-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der iPhone-Hersteller Apple Inc. hat am 31. Januar 2017 seine Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 bekannt gegeben.Die Zahlen von Apple haben die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz legte im Berichtszeitraum nach drei rückläufigen Quartalen in Folge um 3,3% y/y zu. Der iPhone-Absatz (+4,7% y/y auf 78,29 Mio. Geräte) konnte wieder steigen. Regional betrachtet sind die Erlöse in China deutlich rückläufig geblieben. Der Konzern-Nettogewinn ging um 2,6% auf 17,89 Mrd. USD zurück.Apple hat eine ungewöhnlich langfristige Prognose für das Service-Geschäft veröffentlicht. Man will auf Sicht von vier Jahren die Einnahmen im Service-Segment verdoppeln.Aber was sagen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Quartalszahlen zur Apple-Aktie?