XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

242,00 EUR -0,08% (28.11.2019, 10:15)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

242,20 EUR -0,55% (28.11.2019, 10:31)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

267,84 USD +1,34% (27.11.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (28.11.2019/ac/a/n)



CupertinoKulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apples AirPods seien vor Weihnachten heiß begehrt. Der Erfolg zeige, welche enormen Vorteile Apple aus den mehr als 900 Mio. iPhones, die weltweit genutzt würden, ziehen könne. Das Wearables-Segment, in dem neben der Apple-Watch auch die AirPods bilanziert würden, habe im vergangenen Quartal ein Wachstum von 54% aufgewiesen.Der Analyst Dan Ives von Wedbush erwarte, dass Apple im Jahr 2019 bis zu 65 Mio. AirPods und 2020 womöglich sogar zwischen 85 und 90 Mio. kabellose Kopfhörer verkaufen könnte. Die Nachfrage nach den AirPods sei hoch. Wer heute auf der Apple-Webseite bestelle, laufe in Gefahr, seine Kopfhörer nicht vor Weihnachten zu bekommen. Bereits am Dienstag sei in der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtet worden, dass Apple den chinesischen Zulieferer Luxshare-ICT gebeten habe, die Produktion des AirPod Pro zu verdoppeln.Der Apple-Aktie sei es derweil nicht ganz gelungen, ein neues Rekordhoch zu erreichen. Das Papier habe am Mittwoch bei 267,84 Usd geschlossen - knapp unter dem Allzeithoch von 268 USD. Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2019)