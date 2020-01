Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (16.01.2020/ac/a/n)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) zu halten.Marktsättigung und verlängerte Innovations- sowie Lebenszyklen hätten die Absatzdynamik bei Smartphones signifikant gedämpft. Nach einem schwachen Jahr 2019 werde für 2020 mit der zunehmenden Verfügbarkeit von 5G-Mobilfunknetzen wieder ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet.Die Umsatzentwicklung in der Halbleiterbranche sei 2019 mit einem Rückgang um 12% bis 13% hinter den zwei Boomjahren 2017/2018 zurückgeblieben. Eine wieder aufwärtsgerichtete Preisdynamik bei Speichern sowie Erholungstendenzen wichtiger Endmärkte würden Prognosen für ein Wachstum in 2020 im Bereich von 5% bis 6% stützen.Cloud Computing bleibe ein Megatrend. Treibende Kräfte seien u.a. die wachsende Bereitschaft von Unternehmen, IT-Prozesse in die Cloud auszulagern, sowie die zunehmende Palette cloudgestützter Anwendungen (Everything-as-a-Service).2019 habe der PC-Absatz erstmals seit 2011 wieder ein Wachstum ausgewiesen. Auftriebskraft habe ein Investitionszyklus im kommerziellen Sektor entfaltet. Der stützende Effekt der Sonderkonjunktur dürfte 2020 nicht mehr beflügeln.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Apple-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute USD 268,00. (Analyse vom 16.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Apple Inc.": Keine vorhanden.