Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,38 EUR -0,25% (25.10.2021, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,60 EUR -0,39% (25.10.2021, 09:21)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,69 USD -0,53% (22.10.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.10.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Abprall an Trendkanalbegrenzung? - ChartanalyseDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befanden sich seit dem Verlaufshoch bei USD 157,26 in einem Abwärtstrend und sind dabei zunächst unter den 10er EMA und in der Folge auch unter den 50er EMA und aus dem steigenden Trendkanal gerutscht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufstief der Abwärtsbewegung sei bei USD 138,27 markiert worden. Im Bereich um USD 140,00 hätten die Titel einen Boden bilden und in der Folge wieder ansteigen können. Dabei sei zunächst der 10er EMA nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert worden, in der Folge sei auch ein Anstieg über den 50er EMA gelungen. Seit mehreren Handelstagen würden die Aktien nun direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals verlaufen. Ein Durchbruch nach oben sei bisher aber noch nicht gelungen. Am Freitag seien die Aktien zudem mit einer schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen.Ausblick: Übergeordnet würden sich die Titel von Apple in einer Abwärtsbewegung befinden, allerdings könnte es zu einem Richtungswechsel kommen.Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple könnten erneut in den steigenden Trendkanal ansteigen und das Verlaufshoch bei USD 150,18 überbieten. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Widerstand bei USD 151,68 zu rechnen. Auftrieb könnten die Aktien von Apple dabei auch von der bullishen Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA erhalten. Solange die Aktien über dem 10er EMA notieren würden, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: