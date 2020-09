XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

88,40 EUR -2,64% (21.09.2020, 14:01)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

106,84 USD -3,17% (18.09.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple sei ein Verlierer im Handelskrieg, denke der Aktienprofi. Die meisten Fertigungskapazitäten unterhalte Apple in China und wenn es da zu irgendwelchen Vergeltungsmaßnahmen seitens der Chinesen kommen sollte, dann werde hier die Lieferkette ins Stocken geraten. Das würde in einem Konzern wie Apple, in dem alles auf maximale Effizienz getrimmt sei, zu Problemen beim Verkauf und letztendlich auch zu Spuren in der Bilanz führen.Von daher sei es durchaus nachvollziehbar, dass Apple momentan ein bisschen schwächer sei. Vom Hoch bei 134 USD sei der Titel gut 20/22% nach unten gelaufen. Am Freitag habe die Apple-Aktie die 50-Tage-Linie durchbrochen. Das sei ein technischer Indikator, der zeige, dass es vonseiten der Charttechnik weiteren Druck gebe und das laste letztendlich auf der Aktie. Die Apple-Aktie hat jetzt genügend Platz in Richtung der 200-Tage-Linie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.09.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:88,26 EUR -2,11% (21.09.2020, 14:15)