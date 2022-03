Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

156,22 EUR +0,93% (24.03.2022, 16:28)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,62 USD -0,22% (24.03.2021, 16:15)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,2606 USD +0,62% (24.03.2021, 16:17)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert ein Basisinvestment.Wer ein Apple-Produkt kaufe, dürfe sich in der Regel auf modernste Technik und ein ansprechendes Design freuen. Aluminium spiele dabei eine wichtige Rolle und sei das Material der Wahl für die Gehäuse vieler Produkte. Um deren Ökobilanz dennoch zu verbessern, setze der Tech-Konzern nun auf CO2-armes Aluminium.Ein von Apple mitfinanziertes Verfahren für die Produktion von Aluminium ohne Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids werde nun erstmals in industriellem Maßstab angewandt. Die erste Charge des von Elysis - einem Gemeinschaftsunternehmen der Metall-Giganten Alcoa und Rio Tinto - gefertigten Metalls gehe auch direkt an den Tech-Riesen. Es solle nach Unternehmensangaben bei der kürzlich vorgestellten Neuauflage des iPhone SE zum Einsatz kommen.Die Aluminium-Produktion sei bei herkömmlichen Verfahren mit einem hohen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß verbunden, wenn Strom durch eine Kohlenstoff-Anode fließe. In dem neuen Prozess werde stattdessen eine Anode aus Keramik eingesetzt, sodass bei der Aluminium-Produktion selbst kein CO2 erzeugt werde.Das so gewonnene Aluminium sei das erste, das in industriellem Maßstab außerhalb eines Labors hergestellt werde, ohne dass beim Schmelzprozess direkte Kohlenstoffemissionen entstünden, habe Apple mitgeteilt. Mit dem Verfahren experimentell gewonnenes Aluminium habe der Konzern bereits im Jahr 2019 für das 16 Zoll große MacBook Pro verwendet. Nun sehe man keine Hindernisse dafür, das so gewonnene Aluminium auch im großen Stil und über die gesamte Modellpalette hinweg einzusetzen.Die Entwicklung des umweltfreundlicheren Schmelzverfahrens sei ein Beispiel für die Projekte, die Apple seit 2016 mit drei "Green Bonds" mit einem Gesamtvolumen von 4,7 Milliarden Dollar vorantreibe. Ziel der Investitionen sei es, die gesamte Lieferkette bis 2030 klimaneutral zu stellen.Apple nehme auch in Sachen Ökologie eine Vorreiterrolle ein und die treibe die Erforschung nachhaltigerer Materialien voran. Die industrielle Fertigung von kohlenstoffarmen Aluminium sei dabei besonders wichtig, schließlich sei das Metall eins der am häufigsten verwendeten Materialien weltweit.Die Aktie des Tech-Riesen bleibt für den "Aktionär" ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.