Kursziel

Apple-Aktie

(USD) Rating

Apple-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 175 outperform Wedbush Securities Daniel Ives 28.01.2021 171 outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 08.02.2021 170 buy Needham & Co Laura Martin 28.01.2021 167 buy D.A. Davidson & Co. Tom Forte 28.01.2021 164 overweight Morgan Stanley Katy Huberty 28.01.2021 160 outperform Evercore ISI Amit Daryanani 25.01.2021 160 overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 28.01.2021 160 buy Deutsche Bank Sidney Ho 28.01.2021 160 overweight Piper Sandler Harsh Kumar 28.01.2021 155 buy Loop Capital Ananda Baruah 15.01.2021 155 buy Canaccord Genuity T. Michael Walkley 28.01.2021 153 outperform Cowen and Company Krish Sankar 22.01.2021 150 buy Argus Research Jim Kelleher 13.10.2020 150 overweight J.P. Morgan Securities Samik Chatterjee 28.01.2021 150 halten Independent Research Markus Jost 28.01.2021 150 outperform Raymond James Chris Caso 25.01.2021 150 buy Citigroup Jim Suva 28.01.2021 148 kaufen DZ BANK Ingo Wermann 31.08.2020 140 buy Jefferies Kyle McNealy 14.10.2020 140 neutral Credit Suisse Matthew Cabral 29.01.2021 136 equal weight Barclays Tim Long 28.01.2021 133 outperform Robert W. Baird William Power 16.09.2020 132 market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 28.01.2021 125 outperform Oppenheimer Andrew Uerkwitz 14.10.2020 115 neutral UBS David Vogt 28.01.2021 80 sell Goldman Sachs Rod Hall 15.01.2021

Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

113,30 Euro -0,23% (09.02.2021, 16:00)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 137,5501 +0,47% (09.02.2021, 15:46)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.02.2021/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Cupertino (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Researchhäuser der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) nach den Q1-Quartalszahlen zu? 175 oder 80 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Apple-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der iPhone-Hersteller Apple Inc. hat am 27. Januar 2021 seine Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 veröffentlicht.Die Q1-Zahlen haben über den Analystenschätzungen gelegen. Apple konnte seinen Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 21,4% auf USD 111,44 Mrd. erhöhen und habe damit die Markterwartungen von USD 103,24 Mrd. übertroffen. Der Bruttogewinn verbesserte sich um 25,9% auf USD 44,33 Mrd., die Bruttomarge lag mit 39,8% um 140 Basispunkte über jener des Vorjahresquartals. Der Nettogewinn legte um 29,3% auf USD 28,76 Mrd. zu. Das EPS von USD 1,68 konnte die Analystenerwartungen von USD 1,41 schlagen. Was die iPhones betrifft, zog der Segmentumsatz im Jahresvergleich um 17,2% auf USD 65,60 Mrd. an, womit der Analystenkonsens von USD 59,86 Mrd. um etwa 10% übertroffen wurde.Aber was sagen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Quartalszahlen zur Apple-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Apple-Aktie auf einen Blick: