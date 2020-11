Kursziel

Apple-Aktie

(USD) Rating

Apple-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150 buy Argus Research Jim Kelleher 13.10.2020 150 outperform Wedbush Securities Daniel Ives 09.11.2020 150 overweight J.P. Morgan Securities Samik Chatterjee 13.11.2020 148 kaufen DZ BANK Ingo Wermann 31.08.2020 145 buy Canaccord Genuity T. Michael Walkley 30.10.2020 140 buy Needham & Co Laura Martin 14.10.2020 140 overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 10.11.2020 140 buy Jefferies Kyle McNealy 14.10.2020 140 outperform Raymond James Chris Caso 30.10.2020 136 overweight Morgan Stanley Katy Huberty 11.11.2020 135 overweight Piper Sandler Harsh Kumar 30.10.2020 133 outperform Robert W. Baird William Power 16.09.2020 133 buy D.A. Davidson & Co. Tom Forte 30.10.2020 132 outperform RBC Capital Markets Robert Muller 13.10.2020 130 outperform Evercore ISI Amit Daryanani 31.08.2020 125 outperform Oppenheimer Andrew Uerkwitz 14.10.2020 125 buy Citigroup Jim Suva 30.10.2020 120 halten Independent Research Markus Jost 04.11.2020 115 neutral UBS David Vogt 30.10.2020 110 hold Loop Capital Shawn Harrison 30.10.2020 106 neutral Credit Suisse - 16.11.2020 100 market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 16.09.2020 100 equal weight Barclays Tim Long 30.10.2020 75 sell Goldman Sachs Rod Hall 30.10.2020

Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

100,22 Euro -0,42% (18.11.2020, 12:01)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 119,39 -0,76% (17.11.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.11.2020/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Cupertino (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Researchhäuser der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) nach den Q4-Quartalszahlen zu? 150 oder 75 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Apple-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der iPhone-Hersteller Apple Inc. hat am 29. Oktober 2020 seine Zahlen für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 veröffentlicht.Apple verdiente knapp 12,7 Mrd. USD - 7,4% weniger als im Vorjahr. Der Umsatz legte unterdessen um 1% auf 64,7 Mrd. USD zu. Die neuen iPhone-Generationen stellt Apple seit Jahren im September vor - damit tragen sie traditionell noch zum Erlös des Quartals bei. Im laufenden Jahr verzögerte sich die Entwicklung jedoch angesichts der Corona-Krise und die vier Modelle des iPhone 12 wurden erst im Oktober vorgestellt. Der iPhone-Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel auf rund 26,4 Mrd. USD zurück.Aber was sagen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q4-Quartalszahlen zur Apple-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Apple-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:100,88 Euro -0,12% (18.11.2020, 11:41)