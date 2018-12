Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

3,46 Euro +4,53% (06.12.2018, 14:57)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

5,00 CAD -16,53% (05.12.2018)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (06.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Matt Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Matt Bottomley von Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.In einem Short Seller-Bericht sei der fundamentale Wert der Lateinamerika-Aktivitäten von Aphria Inc. in Zweifel gezogen worden. Außerdem sei das Unternehmen beschuldigt worden Insider durch die Akquisition begünstigt zu haben. Der Aktienkurs sei nun heftig unter die Räder gekommen.Um der gestiegenen Unsicherheit Rechnung zu tragen nehmen die Analysten von Canaccord Genuity eine Überarbeitung des Bewertungsmodells vor. Analyst Matt Bottomley hält die Aphria-Aktie dank des starken Geschäfts im Heimatmarkt aber weiterhin für werthaltig. Alleine das Inlandsgeschäft habe einen geschätzten Wert von 12,90 CAD je Aktie. Dies bedeute im Vergleich zum aktuellen Kursniveau schon den zweifachen Wert.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Aphria-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "speculative buy" ein, senken jedoch das Kursziel von 24,50 auf 18,00 CAD.Börsenplätze Aphria-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:3,48 Euro +5,14% (06.12.2018, 14:45)