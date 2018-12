Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (06.12.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Graeme Kreindler von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse bringt Graeme Kreindler, Analyst von Eight Capital, in Bezug auf die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.In einem Short-Report seien die internationalen Aktivitäten von Aphria Inc. kritisiert worden. Die Analysten von Eight Capital bezeichnen den Bericht als "böswillig" und erkennen den Wert des internationalen Geschäfts an. Analyst Graeme Kreindler weist aber gleichzeitig darauf hin, dass das Management das Vertrauen der Investoren aber erst wieder zurückgewinnen müsse.Ein großer Teil der Bewertungsprämie sei dem Potenzial einer Partnerschaft mit einem großen, multinationalen Player beispielsweise aus der Tabak- oder Alkoholbranche geschuldet. Aufgrund der nun im Raum stehenden Vorwürfe hätten sich die Chancen für einen kurzfristigen Deal erheblich verringert.Die Aktienanalysten von Eight Capital stufen in ihrer Aphria-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und kürzen das Kursziel von 22,00 auf 7,00 CAD.Börsenplätze Aphria-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:3,44 Euro +3,93% (06.12.2018, 16:28)