TSX-Aktienkurs Aphria-Aktie:

7,55 CAD +51,00% (06.12.2018, 23:39)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (07.12.2018/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Die Achterbahnfahrt bei Aphria gehe weiter. Nachdem Hindenburg Research mit Quintessential Capital Management (QCM) einen Short-Report auf den Cannabis-Player veröffentlicht habe, sei das beschuldigte Unternehmen selbst in die Offensive gegangen. Am Donnerstag hätten die Leerverkäufer mit einem zweiten Bericht nachgeleget. Mit einer weiteren Pressemitteilung, in der der kanadische Cannabis-Anbieter zu den im Report kritisierten Geschäftsaktivitäten stehe, habe Aphria allerdings eine charttechnische Gegenreaktion von 50% an der Börse in Toronto einleiten können.Die kommenden Wochen würden zeigen, ob Aphria die Anschuldigungen aus dem Weg räumen könne. Bis dahin gehöre der Pot-Stock ausschließlich Zockern, die für eine anhaltend hohe Volatilität sorgen würden. Interessierte Anleger könnten weiter an der Seitenlinie bleiben und abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:5,54 Euro +22,84% (07.12.2018, 22:02)Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:4,74 Euro -2,87% (07.12.2018, 10:15)