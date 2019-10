Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

4,9125 Euro +23,43% (15.10.2019, 15:41)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

7,08 CAD +14,01% (15.10.2019, 15:30)



NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

4,36 USD -7,43% (14.10.2019)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (15.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Aphria habe es wieder einmal allen gezeigt und liefere ein positives Signal für die Branche: Das Unternehmen habe deutlich besser als erwartet Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres 2019/20 gemeldet. Dem Unternehmen sei sogar das zweite profitable Quartal in Folge gelungen. Die Aktie reagiere vor Börseneröffnung in Kanada mit einem deutlichen Kurssprung von mehr als 20 Prozent. Noch am Montag hätten sich Anleger reihenweise von dem Papier getrennt - aus Sorge, Aphria könnte sich in die Reihe der negativen Quartalsberichte der Konkurrenz einreihen.Aphria habe von Juni bis August 2019 einen Umsatz von 126,1 Millionen Kanadischen Dollar erwirtschaftet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresumsatz entspreche dies mehr als einer Verneunfachung, als 13,3 Millionen Kanadische Dollar eingenommen worden seien. Der Reingewinn habe sich auf 16,4 Millionen Kanadische Dollar oder sieben Cent je Aktie belaufen. Im Vergleich zum Vorquartal bedeute dies zwar ein minimales Minus, die Erwartungen der Analysten hätten damit aber klar geschlagen werden können. Die Konsensschätzungen hätten im Vorfeld bei einem Verlust von zwei Cent je Aktie gelegen. Zudem habe Aphria den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Hier erwarte das Unternehmen einen Umsatz zwischen 650 und 700 Millionen Kanadische Dollar. Das bereinigte EBITDA solle zwischen 88 und 95 Millionen Kanadischen Dollar liegen.Schon im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018/19 (per 31. Mai) habe Aphria überzeugen können. Hier habe das Unternehmen einen Nettoumsatz von 128,6 Millionen Kanadischen Dollar erzielt. Im Vergleich zum dritten Quartal habe dies einem Anstieg um 75 Prozent entsprochen. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum habe der Umsatz sogar nahezu verzehnfacht werden können. Das bereinigte EBITDA aus dem Cannabis-Geschäft habe 1,9 Millionen Kanadische Dollar betragen, insgesamt habe sich das EBITDA auf 0,2 Millionen Kanadische Dollar belaufen. Der Nettogewinn habe bei 15,8 Millionen Kanadische Dollar gelegen. Schon damals habe sich Aphria damit mit schwarzen Zahlen von der Konkurrenz positiv absetzen können.Aphria zählt hier ganz klar weiter zum Favoritenkreis des "Aktionär", so Marion Schlegel. (Analyse vom 15.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: