Aphria Inc. (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Deutschlands erste legale Cannabis-Produktionsanlage in Neumünster in Schleswig-Holstein nehme Formen an. Bernd Buchholz (FDP), Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, habe sich am Donnerstag beim Richtfest der Anlage zuversichtlich gezeigt, dass "hier Ende 2020 - wahrscheinlich zum ersten Mal in Deutschland - medizinisches Cannabis produziert wird". Insgesamt umfasse die erste Ausschreibung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geplante Ernten von mehr als 10.000 Kilogramm in vier Jahren.Im Mai dieses Jahres habe das BfArM das Vergabeverfahren für den ersten Cannabis-Anbau in Deutschland, das im Juli 2018 gestartet sei, abgeschlossen. Die Behörde habe damals erklärt, dass insgesamt 13 Lose vergeben worden seien. Die Konzerne Aphria und Aurora hätten jeweils fünf Lose erhalten. Die verbliebenen drei seien an die Demecan GmbH gegangen, die zum kanadischen Produzenten Wayland gehöre. Die deutsche Cannabisausschreibung umfasse insgesamt 10.400 Kilogramm Cannabis, verteilt auf vier Jahre mit jeweils 2.600 Kilogramm. Sie sei aufgeteilt auf 13 Lose zu je 200 Kilogramm Jahresmenge. Die erste Ansiedlung des Unternehmens Aphria Deutschland GmbH solle nun Ende 2020 in Schleswig-Holstein starten.Wie Aphria mitgeteilt habe, liege das Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich. "Es ist die modernste und sicherste Anlage der Welt", habe Aphria-Deutschland Geschäftsführer Hendrik Knopp gesagt.Seit knapp 2,5 Jahren könnten sich deutsche Patienten medizinisches Cannabis regulär vom Arzt auf Rezept verschreiben lassen. Eine vollständige Legalisierung von Cannabis in Deutschland - wie es im vergangenen Jahr in Kanada vollzogen worden sei - stehe allerdings noch aus.Im Vergleich zur Konkurrenz ist das Papier trotz des jüngsten Kursanstiegs noch moderat bewertet, so Marion Schlegel. Die Favoriten des "Aktionär" im Sektor bleiben jedoch Canopy Growth als Basisinvestment sowie die Aktien von Aurora Cannabis und Cronos Group. (Analyse vom 09.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.