NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

8,235 USD +6,53% (30.11.2020, 16:03)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

10,70 CAD +5,52% (30.11.2020, 16:04)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (30.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Für das Papier des kanadischen Cannabisproduzenten sehe es gerade richtig gut aus. Der Wahlsieg Joe Bidens und die damit verbundene Hoffnung auf eine Legalisierung von Cannabis habe die Aphria-Aktie stark beflügelt. Zudem habe das kanadische Unternehmen die Übernahme der Sweetwater Brewing Company heute erfolgreich abgeschlossen.Unter Joe Biden könnte Cannabis weitestgehend legalisiert werden, dementsprechend blühe Aphria erneut auf. Seit Monatsbeginn stehe die Aktie satte 70% im Plus. Zudem sei dem Papier am vergangenen Montag der Durchbruch gelungen. Mit einem kräftigen Kurssprung habe der Wert die massive Widerstandszone zwischen 6 und 6,45 USD überschritten. Infolge habe sich die Aphria-Aktie in den vergangenen drei Tagen dynamisch nach oben bewegt und am Freitag sogar über dem Widerstand am Zwischenhoch bei 7,68 USD geschlossen.Vorbörslich stehe die Aphria-Aktie heute bereits mit rund 7% im Plus und bestätige damit den Ausbruch. Aus charttechnischer Sicht dürfte der starke Höhenflug jetzt bis an die nächste Widerstandszone zwischen 10,50 und 11 USD weitergehen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)Börsenplätze Aphria-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:7,09 Euro +8,98% (30.11.2020, 16:16)