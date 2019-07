Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:

Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (29.07.2019/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von Analyst John Zamparo von CIBC World Markets:Laut einer Aktienanalyse vertritt Analyst John Zamparo vom Investmenthaus CIBC World Markets in Bezug auf die Aktien des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) nur noch die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Aphria Inc. habe mit aggressiven Markterwartungen und weniger robusten Lieferverträgen zu kämpfen. Außerdem würden Impairments drohen.Aphria werde zwar wahrscheinlich einen prozentual hohen einstelligen Marktanteil gewinnen. Auch sei die Partnerschaft mit PAX era wohl ein bedeutender Gewinn.Auf dem aktuellen Kursniveau sehen die Analysten von CIBC World Markets aber mehr Risiken als Chancen. Analyst John Zamparo ist der Auffassung, dass sich die Konsensprognosen erst nach unten bewegen müssten, um dem langsameren Branchenwachstum Rechnung zu tragen. Damit könnte der Aktienkurs unter Druck stehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: