Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

13,00 Euro -5,11% (12.01.2018, 15:20)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

20,55 USD -8,99% (11.01.2018)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen.

(12.01.2018/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Jason Zandberg von PI Financial:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Jason Zandberg von PI Financial in Bezug auf die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Aphria Inc. habe im abgelaufenen Quartal auf der Umsatz- und EBITDA-Ebene schwächer abgeschnitten als angenommen. Die Gesamtkosten seien von 1,61 CAD im vorletzten Quartal auf 2,13 CAD gestiegen. Der Anstieg sei vermutlich auf die jüngste Expansion der Leamington-Aktivitäten zurückzuführen. Auch im laufenden Quartal könnten die Kosten weiter steigen bevor es wieder zu einem Rückgang komme. Aphria werde an sich als der kostengünstigste Produzent im kanadischen Cannabis-Sektor angesehen.Dank der Kapitalerhöhung befindet sich Aphria nach Ansicht der PI Financial-Analysten in einer starken Position um den kanadischen Freizeitmarkt zu dominieren. Analyst Jason Zandberg erhöht die Umsatz- und EBITDA-Prognosen für das Geschäftsjahr 2020.Alle Cannabis-Aktien seien schnell gestiegen. Damit hätten sich auch die Abwärtsrisiken vergrößert. Analyst Jason Zandberg rät Investoren auf Qualitätstitel wie Aphria zu setzen.Börsenplätze Aphria-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:12,70 Euro -8,63% (12.01.2018, 15:00)