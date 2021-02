NYSE-Aktienkurs Apartment Investment & Management-Aktie:

4,80 EUR +1,69% (02.02.2021, 15:48)



ISIN Apartment Investment & Management-Aktie:

US03748R7474



WKN Apartment Investment & Management-Aktie:

A2QJPQ



Ticker-Symbol Apartment Investment & Management-Aktie:

AIV



NYSE-Symbol Apartment Investment & Management-Aktie:

AIV



Kurzprofil Apartment Investment & Management Company:



Die Apartment Investment and Management Company (Aimco) (ISIN: US03748R7474, WKN: A2QJPQ, Ticker-Symbol: AIV, NYSE-Symbol: AIV) mit Sitz in Denver ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds (REIT). Aimco hält über seine Tochtergesellschaften AIMCO-GP, Inc. und AIMCO-LP Trust die Eigentumsanteile an der Aimco Operating Partnership. Der Immobilienbereich umfasst vier Segmente: Same Store, Sanierung und Entwicklung, Akquisition und Sonstige Immobilien. Die Firma konzentriert sich auf das Eigentum, Verwaltung, Sanierung und Entwicklung von Wohngemeinschaften in den Vereinigten Staaten. Das Immobilienportfolio besteht aus ca. 120 Wohngemeinschaften mit ca. 32.697 Wohneinheiten.



Die Apartment Investment & Management-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (02.02.2021/ac/a/n)





Denver (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Apartment Investment & Management geschlossen:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP lösen ihr Engagement in den Aktien von Apartment Investment & Management (ISIN: US03748R7474, WKN: A2QJPQ, Ticker-Symbol: AIV, NYSE-Symbol: AIV) komplett auf.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 01.02.2021 ihre Netto-Short-Position von 0,61% auf 0,00% der Aktien von Apartment Investment & Management abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Apartment Investment & Management-Aktien:Börsenplätze Apartment Investment & Management-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Apartment Investment & Management-Aktie:3,85 EUR +1,85% (02.02.2021, 15:35)