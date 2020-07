Die erste Variante wäre negativ zu sehen: Ähnlich wie viele Unternehmen könnte die Treasury die Gunst der Stunde genutzt haben, um sich verhältnismäßig günstig mit Liquidität zu versorgen. "Das würde allerdings dafür sprechen, dass die Regierung für die kommenden Monate mit einer deutlichen Verschlechterung der Situation für die Liquiditätsaufnahme rechnet", habe Mlinaric gesagt. Traue also die Regierung ihrer Notenbank nicht mehr, die bisher die Neuverschuldung der Regierung überwiegend finanziert habe? "Das wäre ein Indiz für ein zunehmend zerrüttetes Verhältnis zwischen den staatlichen Organen und damit ein sehr negatives Vorzeichen für die zweite Jahreshälfte", so Mlinaric. "Möglich ist das, aber aus unserer Sicht wenig wahrscheinlich."



Das zweite Szenario sei wahrscheinlicher und auch positiver: Die bisherigen Erfahrungen mit der Regierung Trump würden auch den Schluss zulassen, dass hier die breite Ausschüttung von Wahlgeschenken für die Monate vor der Präsidentenwahl im November vorbereitet werde. "Für Investoren wären das ausgesprochen gute Nachrichten. Es wäre mit einem deutlichen, politisch getriebenen Anheizen der Märkte für September/Oktober zu rechnen", habe Mlinaric gesagt. Dieses geschähe allerdings vor dem Hintergrund schwacher fundamentaler Rahmendaten. "Investoren sollten sich in solch eine Wahlrally nur mit einem strengen Risikomanagement hineinstürzen", so Mlinaric.



"Es gibt aber noch ein drittes Szenario und das macht uns Sorgen", habe Mlinaric gesagt: "Die Frage ist, ob die Treasury einen außergewöhnlich pessimistischen Ausblick auf die kommende wirtschaftliche Entwicklung hat und deshalb diese außerordentlichen Rücklagen anlegt?" Die Einnahmen des Bundes hätten im April 2020 um 54 Prozent unter denen des Vorjahres gelegen, im Mai 2020 seien es 25 Prozent weniger gewesen als im Vorjahresmonat. Allein im Mai 2020 habe das Defizit 399 Milliarden US-Dollar betragen, für das aktuelle Fiskaljahr bis Mai 2020 insgesamt seien es 1.880 Milliarden US-Dollar gewesen.



"Die dramatisch ansteigenden Corona-Zahlen könnten weitere Zwangsmaßnahmen bis hin zu einem neuerlichen Lockdown notwendig machen", so Mlinaric. Dann flössen kaum noch Einnahmen, das Polster wäre für die Überbrückung einiger Monate notwendig. "Damit wäre diese extreme Maßnahme der Treasury zugleich eine Warnung an den Markt vor weiteren dramatischen wirtschaftlichen Schwierigkeiten", so Mlinaric. "Egal aber welches der drei Szenarien sich am Ende als richtig erweisen sollte: Wir gehen davon aus, dass in den USA in der zweiten Jahreshälfte ein neuer destabilisierender Faktor in das Marktgeschehen eingreifen wird. Und das spricht für eine Risikoabsicherung der gerade wieder erzielten Gewinne." (08.07.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während die Aufmerksamkeit der Welt auf die Pandemie gerichtet ist und die Finanzwelt Rekorde an den Börsen feiert, ist in den USA eine andere Entwicklung historischen Ausmaßes zu beobachten: Unterhalb des Radars vieler Beobachter hat das Finanzministerium beispiellose Barreserven angelegt. "Dies kann drei Gründe haben - und zwei davon würden zu großer Vorsicht mahnen", so Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH.Die Barreserven, die das Finanzministerium der USA (Department of the Treasury) auf einem Konto bei der FED liegen habe, seien von April bis Ende Juni sprunghaft auf rund 1.650 Milliarden US-Dollar gestiegen. Zum Vergleich: Bis 2015 habe dieser Wert zwischen 0 und rund 100 Milliarden US-Dollar geschwankt, danach habe er in einem Bereich zwischen 150 und 400 Milliarden Dollar gependelt. "Eine solch außergewöhnliche Entwicklung spricht dafür, dass die Treasury in näherer Zukunft mit beispiellosen Ereignissen rechnet oder aber beispiellose Maßnahmen plant", so Mlinaric.