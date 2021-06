McAfee habe zu den Mitgründern der Antiviren-Branche gehört. In den 1980er Jahren habe er die nach ihm benannte Firma McAfee gegründet und sei zum Software-Millionär geworden.



In den vergangenen Monaten habe der exzentrische McAfee immer wieder Schlagzeilen mit extremen Bitcoin-Prognosen gemacht. Im Juni 2017 habe er gesagt: "Bitcoin wird auf 1 Million Dollar steigen oder ich esse meinen eigenen Schwanz."



Mit Material von dpa-AFX



