Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Metallpreise profitierten gestern zunächst nicht vom anhaltend hohen Risikoappetit der Marktteilnehmer, der sich einmal mehr in steigenden Aktienmärkten widerspiegelte, so die Analysten der Commerzbank.Heute Morgen würden die Metallpreise mehrheitlich moderat zulegen. Kupfer steige um 1% auf über 7.200 USD je Tonne. Es werde unterstützt durch einen Bericht, wonach China aus Umweltschutzgründen angeblich die Importquoten für Kupferschrott für 2018 drastisch gesenkt habe. In den ersten elf Monaten 2017 habe China Daten der Zollbehörde zufolge 3,29 Mio. Tonnen Kupferschrott importiert, 9,3% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Zuvor seien die Einfuhren allerdings vier Jahre in Folge gefallen.Wie schon die CFTC-Statistik gezeigt habe, sei der Anstieg der Metallpreise in der zweiten Dezemberhälfte stark spekulativ getrieben. Die LME habe für die Woche zum 29. Dezember bei fast allen Metallen starke Anstiege der Netto-Long-Positionen der spekulativen Finanzinvestoren gemeldet. Im Falle von Kupfer lägen sie nun wieder auf dem höchsten Stand seit fast vier Monaten, im Falle von Aluminium auf dem höchsten Wert seit knapp drei Monaten. (04.01.2018/ac/a/m)