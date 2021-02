Börsenplätze Ansell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ansell-Aktie:

25,80 EUR +0,78% (16.02.2021, 12:30)



Australian Securities Exchange-Aktienkurs Ansell-Aktie:

39,28 AUD +1,84% (16.02.2021, 06:10)



ISIN Ansell-Aktie:

AU000000ANN9



WKN Ansell-Aktie:

552832



Ticker-Symbol Ansell-Aktie:

PD1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ansell-Aktie:

ANSLF



Kurzprofil Ansell Ltd.:



Ansell (ISIN: AU000000ANN9, WKN: 552832, Ticker-Symbol: PD1A, Nasdaq OTC-Symbol: ANSLF) ist ein australischer Hersteller und einer der weltgrößten Produzenten von Schutzhandschuhen und Präservativen mit Sitz in Richmond, Melbourne. Die Ansell-Aktien werden seit dem 22. August 1985 an der Australian Securities Exchange gehandelt. (16.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ansell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ansell Ltd. (ISIN: AU000000ANN9, WKN: 552832, Ticker-Symbol: PD1A, Nasdaq OTC-Symbol: ANSLF) unter die Lupe.Egal ob für die Industrie, das Gesundheitswesen oder Labore - Ansell aus Australien biete für all diese Bereiche die passende persönliche Schutzausrüstung an. Der "geheime" Pandemie-Gewinner habe nun frische Halbjahresergebnisse präsentiert. Das Potenzial bei der Ansell-Aktie sei noch nicht ausgereizt.Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 (bis Ende Dezember) hätten die Australier den Umsatz um 24,5 Prozent auf knapp 938 Mio. US-Dollar steigern können. Das EPS sei um gut 65 Prozent nach oben geschossen.Die hervorragende operative Entwicklung ermögliche Ansell höhere Dividendenzahlungen. Für das erste Halbjahr des gebrochenen Geschäftsjahres solle die Ausschüttung von 21,75 US-Cent um 53 Prozent auf 33,2 US-Cent angehoben werden. Für das Gesamtjahr peile das Unternehmen, die vollständig in US-Dollar bilanziere, nun ein Ergebnis von 1,60 bis 1,70 Dollar an. Am oberen Ende resultiere daraus ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von moderaten 23.Die Ansell-Aktie eignet sich hervorragend als Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Kursziel des AKTIONÄR laute 34,00 Euro, der Stopp liege bei 18,00 Euro. (Analyse vom 16.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link