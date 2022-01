Gundlach habe klargestellt, dass er nicht zu einer bevorstehenden Rezession aufrufe, aber das US-Verbrauchervertrauen und die Daten der Renditekurve würden auf eine mögliche Verlangsamung hindeuten. "Es ist der Punkt erreicht, an dem die Renditekurve anfängt, eine schwächere Wirtschaft anzukündigen", habe Gundlach gesagt, als er seine Analyse erläutert habe. "Sie sind noch nicht rezessiv, aber ähnlich wie das Verbrauchervertrauen senden sie nicht mehr das Signal 'Mach dir keine Sorgen, sei glücklich'. Sie signalisieren vielmehr, dass man aufpassen muss. Und das werden wir im weiteren Verlauf des Jahres sicherlich tun."



Wie aggressiv könnte die Zentralbank in diesem Jahr sein? Gundlach gehe davon aus, dass die Zinssätze auf 1,5 Prozent steigen würden, bevor der Bärenmarkt und der Druck der Rezession die Wirtschaft zu belasten beginnen würden. "Wenn die nächste Rezession kommt, werden die USA vor der Frage stehen, was sie mit dem Leitzins machen sollen, vor allem, wenn sie bei 1,5 Prozent oder so umkehren müssen, was sehr wohl der Fall sein könnte", so Gundlach.



Die Inflation werde auch im Jahr 2022 hoch bleiben und über dem liegen, was die meisten Leute einpreisen würden, habe der DoubleLine CEO hinzugefügt.



Gundlachs Ausblick für Gold und den US-Dollar habe sich nicht geändert - er bleibe langfristig bullish für das gelbe Metall und langfristig bearish für den Greenback. "Auf Mehrjahressicht bin ich ziemlich bullish für Gold, weil ich auf Mehrjahressicht bearish für den Dollar bin", habe er gesagt.



Aktuell bleibe Gold im Bereich von 1.800 Dollar gefangen. Die Bullen scheinen sich aktuell an einer neuen Aufwärtsbewegung versuchen zu wollen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Doch ein Zeichen, dass sie es ernst meinen würden - mit einem Ausbruch über die Marke von 1.835 Dollar - stehe noch aus. (13.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Anleihe-König Jeffrey Gundlach bleibt langfristig bullish für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), so Markus Bußler von "Der Aktionär".Für die Wirtschaft sei er nicht ganz so optimistisch. Während sich die US-Notenbank darauf vorbereite, die steigende Inflation zu bekämpfen, sage der Milliardär, dass er nach Anzeichen einer Rezession Ausschau halte.Die große rote Flagge, auf die man im Jahr 2022 achten sollte, sei die Reaktion der Wirtschaft auf eine straffere Geldpolitik im Jahr 2022, so Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine, in seinem Webcast Just Markets: "I feel Young Again". "Der Inflationsdruck nimmt zu", habe Gundlach gesagt. "Wenn wir uns die Wirtschaft ansehen, ist es unbestreitbar, dass sie durch die quantitative Lockerung und die Bilanzausweitung der FED unterstützt wurde. Und da dies nun wegfällt, ist es einfach nicht plausibel zu glauben, dass wir im Jahr 2022 nicht noch mehr Gegenwind für Risikoanlagen und letztlich für die Wirtschaft haben werden. Die Signale des Anleihemarktes erinnern langsam an eine Zeit vor der Rezession."