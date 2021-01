Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index (ICI) für Dezember 2020 veröffentlicht, so die Experten von State Street Global Markets."Während sich das atemberaubende Jahr 2020 endlich seinem Ende nähert, beenden die Investoren das Jahr mit mehr Optimismus, wobei der globale Wert des Anlegervertrauens sogar den höchsten Wert seit über zwei Jahren erreichte", kommentiere Rajeev Bhargava, Head of Investor Behavior Research bei State Street Associates. "Die gestiegene Risikobereitschaft geht zum größten Teil auf US-amerikanische und asiatische Anleger zurück, da die Herausgabe der COVID-Impfstoffe in diesem Monat, die Aussichten auf neue US-Konjunkturprogramme und die Gewissheit nach den Wahlen eher dazu beitragen, dass die Aussichten für die Vermögensmärkte positiver sind. Da die Zahl der COVID-Fälle weltweit jedoch weiter stark zunimmt, müssen wir abwarten, ob die Dynamik sich bis ins neue Jahr trägt, wenn mehr Daten über die Wirksamkeit der Impfstoffe insgesamt zur Verfügung stehen, wobei der Dezember-Wert der allgemeinen Anlegerstimmung sicherlich ein guter Indikator dafür ist, dass wir uns wohl auf dem richtigen Weg befinden."Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index von Kenneth Froot und Paul O'Connell von State Street Associates, dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen von State Street Global Exchange. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze. (04.01.2021/ac/a/m)