In den USA habe ebenfalls der Konjunkturpessimismus auf die Stimmung gedrückt. Mit der OECD und der Weltbank hätten zwei bedeutende Institutionen zuletzt ihre Prognosen für das globale BIP-Wachstum deutlich gesenkt. Sorgen bereiten würden im Lichte der hohen Inflation auch stagflationäre Tendenzen. Tags zuvor habe US-Finanzministerin Janet Yellen von einer Inflation gesprochen, die sich länger auf erhöhten Niveaus festsetzen könnte. Letzten Endes seien die wichtigsten US-Leitindices mit deutlichen Abschlägen aus dem Handel gegangen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan aktuell mit positiven Vorzeichen handele, würden die chinesischen Börsen mit Abschlägen notieren. Die vorbörslichen Indikationen für den Handelsauftakt an Europas Börsen würden einen schwächeren Start erwarten lassen.



Die Ölpreise seien trotz überraschend gestiegener US-Lager gestern deutlich angezogen. Gold habe sich zuletzt wenig verändert gezeigt und notiere heute Morgen bei rund USD 1.850 pro Unze. (09.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen zur gestrigen Wochenmitte weitestgehend mit Abschlägen aus dem Handel, zumal sich die Anleger im Vorfeld der heutigen EZB-Zinssitzung nicht aus der Deckung wagten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Lichte der zunehmenden Inflationsängste würden mittlerweile viele Marktteilnehmer ein Ende der ultra-expansiven Geldpolitik herbeisehnen. Präsidentin Lagarde habe den diesbezüglich weiteren Fahrplan zuletzt schon recht klar umrissen. Demnach sei ein Ende der Nettoanleihekäufe im Juli zu erwarten samt ersten Zinsanhebungen von jeweils 25 Basispunkten (BP) im Juli und September. Danach sollten 25 BP-Schritte bis zur Normalisierung der Geldpolitik folgen. Der Markt sehe den Einlagesatz zu Jahresende 2022 bei +0,5% und im Herbst 2023 dann zwischen 1,5% und 1,75%. Zur Einschätzung des Tempos in Bezug auf die geldpolitische Normalisierung dürfte der Markt sein Augenmerk heute vor allem auf die neuen Prognosen der Währungshüter zum BIP-Wachstum und der Inflation richten. Die Renditen langlaufender deutscher und US-Staatsanleihen hätten gestern weiter zulegen können.