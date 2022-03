Vor diesem Hintergrund sei es nicht verwunderlich, dass am gestrigen Handelstag so manch ein Anleger die jüngste Erholung für Gewinnmitnahmen genutzt habe. Sowohl der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (-1,5%) als auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) (-1,1%) hättten deutlich unter ihren Vortagesniveaus gehandelt. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) (-0,9%) habe ebenfalls Federn lassen müssen, wenn auch dieser etwas glimpflicher davon gekommen sei als seine Pendants. Gemessen am breiten europäischen Markt hätten Energietitel mit einem Plus von 3,5% die Gewinnerliste klar angeführt. Sowie auch Versorger (+1,2%) habe die Sparte von einem erneuten Anstieg des Öl- und Gaspreises profitiert. Gestern hätten die Sorten Brent und WTI zeitweise knapp unter der Marke von USD 115 je Fass bzw. USD 110 je Fass notiert. Über Nacht hätten diese allerdings auch nachgegeben und würden aktuell für rd. USD 108 je Fass bzw. USD 101 je Fass gehandelt.



Auch am neuen Kontinent habe man nach den Zugewinnen des Vortages eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (-0,6 %), DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (-0,2%) und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (-1,1%) seien allesamt mit Abgaben aus dem Handel gegangen. Doch nicht nur der Ukraine-Krieg und die hohen Rohstoffpreise seien gestern im Fokus der US-Anlegerschaft gestanden, auch Konjunkturdaten seien auf der Tagesordnung gewesen. So sei der ADP-Arbeitsmarktbericht mit 455 Tsd. geschaffenen Stellen ex Agrar deutlich besser ausgefallen als mit 400 Tsd. Laut Konsensschätzungen erwartet worden sei. Die offiziellen Daten seitens der US-Regierung würden für Freitag erwartet.



Wie gewonnen, so zerronnen. Seinen gestrigen Anstieg habe der Goldpreis in der Nacht auf heute gleich wieder eingebüßt und habe es damit dem "schwarzen Gold" gleichgemacht. Aktuell werde eine Feinunze des Edelmetalls für etwa USD 1.920 gehandelt. Bei den bekanntesten Vertretern der Kryptowährungen sei es in den letzten 24 Stunden hingegen überraschend ruhig zugegangen. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum würden sich nahezu unverändert zeigen, auf Wochenbasis würden aber beide ein Plus von rd. 10% verzeichnen.



In Asien würden die Börsen heute Morgen ein gemischtes Bild von sich geben. Während der koreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) etwas fester notiere, würden der japanische TOPIX und der chinesische Hang Seng Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) deutlich unter ihren Vortagesniveaus handeln. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa einen freundlichen Handelsstart erwarten lassen. Datenseitig stünden heute Schwergewichte wie die Arbeitslosenquote der Eurozone und der US-PCE Preisindex, der wichtigste Inflationsmesser der FED, auf dem Programm. (31.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die aufkeimende Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg zu Beginn der Woche ließ andere Sorgen nur für kurze Zeit in Vergessenheit geraten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die jüngste Zuspitzung des Wirtschaftskriegs zwischen dem Westen und Russland, in speziellem die russische Forderung nach der Abwicklung von Gaslieferungen in Rubel gegenüber "unfreundlichen" Staaten und die damit verbundene Gefahr des "Zudrehens" des russischen Gashahns, würden europäische Börsen in den nächsten Tagen und Wochen vor große Herausforderungen stellen. Des Weiteren würden die um äußerst hohen Niveaus pendelnde Rohstoffpreise sowie die weiterhin auf ebenfalls hohem Niveau wütende Inflation Ängste eines Stagflationsszenarios in Europa befeuern.