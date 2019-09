Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Freitag profitieren Aktien weltweit von schwachen Daten, da diese die Hoffnungen auf geldpolitische Impulse stärken, so die Experten von XTB.Der EUR/USD konsolidiere seit letztem Donnerstag in einer engen Handelsspanne oberhalb der 1,10er-Marke. Das kürzlich ausgebildete 28-Monatstief bleibe in der Nähe und die europäischen Daten würden bislang nicht auf eine baldige Erholung der Konjunktur hindeuten - insbesondere die Daten aus Deutschland zu den Auftragseingängen sowie der Produktion hätten enttäuschte. Der EUR/USD sowie die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen seien 2019 deutlich gefallen, da die Märkte auf eine geldpolitische Lockerung der EZB setzen würden. Allgemein werde beim EZB-Treffen am Donnerstag eine Senkung der Einlagezinsen um 10 Basispunkte auf -0,5% erwartet. Eine gewisse Einpreisung dürfte also schon stattgefunden haben. Die Anleger seien viel mehr auf eine Stellungnahme zu einer möglichen Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms (QE) gespannt. Ein schwacher EUR sei für exportabhängige Länder wie Deutschland grundsätzlich von Vorteil, könnte aber auch zu einem Problem werden. US-Präsident Donald Trump führe immer wieder die Abwertung des EUR bzw. den historisch starken USD an. Beim Handelsstreit zwischen den USA und der EU könnte dies also ein Thema sein und einige Branchen (z.B. Automobilindustrie) schwer treffen.Der DE30 versuche am Montag an die Rallye der letzten zwei Wochen anzuknüpfen und notiere mit einem Plus von 0,21% leicht in der Gewinnzone. Technisch gesehen deute der RSI-Indikator nicht auf einen überkauften Bereich hin, sodass mehr Spielraum nach oben bestehen könnte. Andererseits habe der Markt während seiner jüngsten Aufholjagd keine große Korrektur aufgewiesen und seit vergangenem Donnerstag seien die Anstiege weniger kräftig gewesen. Zum Zeitpunkt des Schreibens rutsche der deutsche Leitindex wieder unter die 12.200-Punkte-Marke. (09.09.2019/ac/a/m)