Bitcoin-Aktien was ist das?

Deutsche Bitcoin-Aktie: Bitcoin Group

Bitcoin-Aktie: Coinbase

Bitcoin-Aktie: Nvidia

Bei Nvidia handelt es sich um einen der größten Entwickler von Grafikprozessoren (GPUs) und Chipsätzen für Computer und Spielkonsolen. Im Ursprung hat Nvidia diese Grafikkarten hauptsächlich für Gamer entwickelt. Inzwischen finden diese GPUs aber auch in Robotern und selbstfahrenden Autos ihren Einsatz. Spezialisierte GPUs kommen aber auch beim Mining von Kryptowährungen zum Einsatz.



Benötigt werden sie zur Verarbeitung von Transaktionen auf der Blockchain. Derzeit ist NVIDIA aber noch sehr stark abhängig vom Bitcoin-Kurs. Dennoch handelt es sich bei diesem Geschäftszweig nicht um die Haupteinnahmequelle des Unternehmens. In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2020 konnte die Aktie einen Rekord nach dem anderen brechen. Im Jahr 2021 konnte die sich die Aktie weiterhin über einen kontinuierlichen Zugewinn freuen.



Bitcoin-Aktie: Square

Gleich zwei Geschäftsbereiche liegen im Fokus des Finanzdienstleistungsunternehmens Square. Hier hat man sich zum einen auf die Abwicklung mobiler Zahlungen für Händler und kleine Unternehmen spezialisiert, zum anderen vermarktet das Unternehmen verschiedene Software- und Hardwareprodukte. Außerdem hat Square den Bezahldienst Cash App entwickelt. Das ermöglicht Privatleuten, mit dem Smartphone untereinander Geld zu verschicken. Aus zwei unterschiedlichen Gründen handelt es sich bei Square um eine Bitcoin-Aktie. Zum einen ermöglicht die Cash App dem Nutzer über die bereits enthaltene Bitcoin-Wallet Bitcoin einfach und schnell zu kaufen und zu verkaufen und zum anderen verfügt Square über ein eigenes Team von Bitcoin-Entwicklern.



Bitcoin-Aktie: AMD

AMD ist ein Chiphersteller, der den Grafikkartenhersteller ATI im Jahr 2006 übernommen hat, so konnte sich AMD als Wettbewerber von Nvidia positionieren. Das Schürfen von Bitcoin ist theoretisch mit allen GPUs möglich. Doch gerade die AMD-Chips haben sich hier in diesem Bereich als besonders effizient erwiesen. Das gilt auch für das Schürfen der Kryptowährung Ethereum. Die Chips der namhaften Konkurrenz können hier nicht zum Einsatz kommen, weil deren Fokus auf dem Hauptprozessor (CPU) liegt.



Der Bitcoin-ETN

Bis es endlich so weit war, musste die Kryptowelt viel Geduld aufbringen, doch im Juni 2020 war das lange Warten dann endlich zu Ende. Ab diesem Zeitpunkt ist auf der Handelsplattform XETRA der Deutschen Börse endlich das Finanzprodukt namens BTCetc, Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE), handelbar. Binnen von 12 Monaten hat sich der Kurs verdreifacht. Zwar klingt es ähnlich wie ein ETF, allerdings handelt es sich bei diesem Finanzprodukt um keinen börsengehandelten Indexfonds, sondern hier handelt es sich um eine börsennotierte Inhaberschuldverschreibung. Die Buchstaben ETN stehen für Exchange Traded Note.



Die Preisentwicklung von Bitcoin wird durch BTCE abgebildet. Dabei ist der BTCE zu 100 Prozent mit physischen Bitcoins hinterlegt. Das ähnelt stark der Struktur der physisch hinterlegten Gold-ETCs. BTCE wird an regulierten Märkten gehandelt. So ist es möglich, dass Anleger dieses Produkt genauso kaufen und verkaufen können, wie es bei Aktien der Fall ist. Der Vorteil liegt für viele Anleger vor allem darin, dass sie sich nicht mit den technischen Herausforderungen beim Kauf und der Verwahrung von Bitcoin befassen müssen. Es bedarf also weder eines Krypto-Wallets, noch ist man gezwungen, an einer unregulierten Krypto-Börse zu handeln.



Bitcoin-Futures-ETF: Brandneu

Seit dem 19. Oktober 2021 ist nun auch der Handel des ersten börsengehandelten Bitcoin-Futures-Fonds an der Wall Street möglich. Hierin wird allgemein ein Meilenstein gesehen, weil davon ausgegangen wird, dass es künftig in der Kryptobranche weitere Fonds geben wird. Ein Engagement in Bitcoin-Future-Kontrakte bietet hiermit der lang erwartete ETF des Anbieters Proshares. Bei Futures handelt es sich um Wetten auf den zukünftigen Kursverlauf eines Vermögenswertes, und hier dreht sich natürlich alles um den Bitcoin. Damit investiert der Fonds nicht direkt in die Kryptowährung. (31.01.2022/ac/a/m)









