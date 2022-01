Wien (www.aktiencheck.de) - Auf dem deutschen Markt für Wohnimmobilien ist die Zeit steigender Preise bald vorbei, so die Experten von "FONDS professionell".Eilers nenne drei Hauptgründe für das Ende des Preisbooms: Erstens sinke durch die schrumpfende und alternde Bevölkerung die Nachfrage nach neuen Wohnimmobilien. Zweitens wolle die neue Regierung die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen senken, solle heißen: Es wäre dann höchstens noch ein Mietanstieg um elf Prozent in drei Jahren erlaubt, was gerade angesichts der steigenden Inflation Investitionen deutlich weniger rentabel mache.Drittens wolle die Regierung alle Städte mit über 100.000 Einwohnern verpflichten, eigene Mietspiegel zu erstellen, und zwar mit einem Rückblick auf die vergangenen sieben statt bisher sechs Jahre. Auch das werde künftige Mietsteigerungen erheblich erschweren. Wenn dann auch noch die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen sollte, könnten die Immobilienpreise bald sinken, warne Eilers. (03.01.2022/ac/a/m)