Mit der Entwicklung einer umfassenderen Infrastruktur für das Gesundheitswesen in Schwellenländern nehme auch der Regulierungs- und Wettbewerbsdruck zu. Ein Beispiel: In Indien habe die Regierung im Februar dieses Jahres die Preise für Stents gedeckelt und um bis zu 85 Prozent gesenkt; außerdem seien Knieoperationen eingeschränkt worden. Die Folge: Die Profitabilität der Krankenhäuser sei stark gesunken.



Whitbread weiter: "Wir sind davon überzeugt, dass höhere Renditen bei Anbietern von Gesundheitslösungen zu erzielen sind, die dem wachsenden Bedarf an "Lifestyle-Krankheiten" und der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach Krankenversicherungen gerecht werden - ein Markt, der aufgrund der Problemlage ein enormes Potenzial hat." Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO habe sich die Anzahl von Menschen, die an Diabetes leiden würden, im Zeitraum 2007 bis 2017 im Vergleich zu 1980 vervierfacht. Wie die Fettleibigkeit nehme Diabetes weltweit am stärksten in Schwellenländern zu, vor allem in Städten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Besonders hoch sei die Anzahl in der Region Asien-Pazifik.



"Wir haben bisher zwischen 5 und 7 Prozent unserer Global Emerging Market Strategie im Gesundheitswesen gehalten - das meiste im traditionellen Gesundheitswesen, also Krankenhäusern. Heute haben wir 7 Prozent allokiert, aber der Anteil an Therapie-Anbietern relativ zur Gesundheitsinfrastruktur ist höher. So haben wir unseren Anteil etwa bei Herstellern biologischer Arzneimittelhersteller und bei Versicherern ausgebaut", sage Whitbread. Im Vergleich dazu habe der MSCI Emerging Market Net Returns einen Anteil von lediglich 2,9 Prozent im Gesundheitssektor.



Unternehmen dieses Sektors, die sie für sehr attraktiv halte, seien zum Beispiel: China Biologic Products - das 2002 gegründete biopharmazeutische Unternehmen habe sich unter anderem auf Autoimmunkrankheiten spezialisiert; das chinesische Unternehmen 3SBio - es stelle Produkte zur Behandlung von Krankheiten wie Arthritis, chronischen Nierenerkrankungen sowie Chemotherapie-induzierte Anämie her; im Finanzsektor seien es der pan-asiatische Krankenversicherer AIA Group mit Hauptsitz in Hongkong und der indische Finanzdienstleister Edelweiss. (31.07.2018/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Der wirtschaftliche Aufschwung der Schwellenländer in den letzten Jahrzehnten, insbesondere in Asien, hat das Leben vieler Menschen verbessert, so Sophia Whitbread, Portfolio-Managerin des Schwellenländer-Aktienteams bei Newton IM, einer Boutique von BNY Mellon Investment Management.Der neue Wohlstand habe jedoch zwei Seiten: Krankheiten, mit denen bisher nur die Industriestaaten zu kämpfen gehabt hätten, nähmen sprunghaft zu. Nun würden sich Gesundheitswesen, Pharmahersteller sowie Anbieter von Therapien auf die veränderten Bedürfnisse einstellen. Sophia Whitbread erläutere, wie sich der gesellschaftliche Trend auch auf Anlagemöglichkeiten in den Emerging Markets auswirke.