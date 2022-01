Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US500 steigt am Dienstag, nachdem er in der ersten Sitzung des Jahres 2022 auf einem neuen Rekordhoch geschlossen hatte, so die Experten von XTB.EUR/USD werde am Dienstag wenig verändert unter der 1,13er Marke gehandelt. Zu Jahresbeginn habe das Paar geschwächelt und die erste Sitzung mit einem Minus von fast 80 Pips beendet. Der anfängliche Rücksetzer im Aufwärtsimpuls habe gestern nicht für einen Angriff auf das Hoch der Vorwoche genutzt werden können. Gegen Mittag habe der Kurs begonnen, wieder nachzugeben und sei am Nachmittag unter das Tief vom Donnerstag (1,1298) gefallen. Der US-Dollar habe aufgrund der anziehenden Anleiherenditen aufgewertet, was zusätzlichen Druck auf den Goldpreis ausgeübt habe, der gestern kurzzeitig unter 1.800 USD gerutscht sei.Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich am Dienstag schnell von den vorbörslichen Verlusten erholt und später den höchsten Stand seit dem 23. November 2021 erreicht. Am Montag sei der deutsche Leitindex gut ins neue Jahr gestartet. Die Bullen hätten nicht nur den Kurs um mehr als 200 Punkte nach oben drücken, sondern auch einen wichtigen Widerstand durchbrechen können: Die Marke von 16.000 Punkten, die mit dem 78,6%-Retracement der im November 2021 begonnenen Korrektur übereinstimme. Der Abstand zum Allzeithoch betrage derzeit 230 Punkte bzw. 1,4%. Die wichtigste lokale Unterstützung stelle das Tagestief bei 15.996 Punkten dar. (04.01.2022/ac/a/m)