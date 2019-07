David Marcus, der bei Facebook für das Projekt verantwortlich sei, habe die Abgeordneten im Kongress beruhigt. Libra solle nicht als Konkurrenz zu traditionellen Währungen aufgebaut werden. "Für die Geldpolitik sind die Notenbanken zuständig", so Marcus.



Marcus habe zudem angegeben, dass die Schweizer Datenschutzbehörde (EDÖB) überwachen würde, ob der Datenschutz bei dem Projekt eingehalten werde.



Doch Hugo Wyler, ein Vertreter der Behörde, habe gegenüber CNBC angegeben, dass man bislang noch gar nicht von Facebook kontaktiert worden sei.



Auch Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) sei gestern in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, als Starinvestor Peter Thiel Ermittlungen gegen Google gefordert habe. FBI und CIA sollten untersuchen, ob Google mit den chinesischen Geheimdiensten zusammenarbeite. Google habe bislang alle Anschuldigen dementiert.



Die Kurse von Big-Tech hätten sich von den Anhörungen bislang völlig unbeeindruckt gezeigt. Viele Fragezeichen stünden vor allem noch vor Facebooks Libra-Projekt. Anleger würden zudem genau hinhören, ob es weitere Äußerungen bezüglich der Zerschlagungsdebatte geben werde.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Facebook.



Der Autor, Nicola Hahn, hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Amazon, Apple. (17.07.2019/ac/a/m)







