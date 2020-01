Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (06.01.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, empfiehlt in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) zu kaufen.Die meisten Anbieter von Erfrischungsprodukten hätten vor allem mit Basiseffekten zu kämpfen gehabt: Im Vorjahr habe der heißeste und trockenste Sommer in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen besonders die Nachfrage nach Speiseeis und Erfrischungsgetränken angetrieben. 2019 habe dem ein sehr regenreicher Sommer gegenübergestanden, der zudem im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt um rund 1 Grad kälter gewesen sei. In Folge hätten die großen Anbieter besonders im August in dieser Region deutliche Rückgänge beim Absatz von Wasser gemeldet.Europa verliere sukzessive relativ an Bedeutung. Wegen der demographischen Entwicklung bleibe das Absatzpotenzial dort eng begrenzt. Zudem belaste in vielen Ländern der intensive Wettbewerb im Einzelhandel: Discounter und eCommerce würden den Preisüberwälzungsspielraum bei Markenartikeln begrenzen und auf die Marge drücken. Besser sehe es bei Produkten der Spezialernährung inklusive Haustierprodukten sowie Innovationen aus.Entscheidend für die weitere Expansion bleibe die Erschließung der Schwellenländer. Dort seien alle Unternehmen in Q3 überdurchschnittlich gewachsen: Nestlé habe von einem organischen Plus von 5,0% in den "aufstrebenden Märkten" (Schwellenländer) berichtet. In den Industrieländern habe der Zuwachs mit +2,7% weiterhin unterhalb der Spanne von +3% bis +5% gelegen, die der Konzern als Expansionspfad avisiert habe. Danone habe in Europa/Nordamerika vergleichbar gerechnet 0,3% mehr umgesetzt, im Rest der Welt 6,5%. Auch bei McDonald's sei das Segment "International Developmental Licensed" vergleichbar mit +8,1% deutlich stärker als die USA (+4,8%) bzw. das Segment "International Operated" (+5,6%) gewachsen. Ähnlich bei Anheuser-Busch InBev: Der Konzernumsatz sei organisch um 2,7% gewachsen, in den USA habe ein Rückgang verbucht werden müssen (-0,3%). Die Sektoreinschätzung von Rahlf laute weiterhin "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Anheuser-Busch InBev N.V.": Keine vorhanden.