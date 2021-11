Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (02.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF).Die Zahlen für das dritte Quartal 2021 seien operativ (u.a. Konzernumsatz: +11,4% y/y auf 14,27 Mrd. USD; bereinigtes EBITDA: +6,6% y/y auf 5,21 Mrd. USD) überzeugend ausgefallen und hätten die Analysten-Erwartungen (13,36 Mrd. USD bzw. 5,02 Mrd. USD) sowie den Marktkonsens (13,61 Mrd. USD bzw. 4,96 Mrd. USD) übertroffen. Das bereinigte EPS (0,50 (Vj.: 0,79) USD) habe den Erwartungen entsprochen. Der Ausblick für 2021 sei teilweise angehoben worden (Anstieg des bereinigten EBITDA von 10% bis 12% (zuvor: +8% bis+ 12%; 9M 2021: +16,9%) y/y).Der Analyst halte den Ausblick weiterhin für erreichbar. Positiv werte er, dass der zweitgrößte Aktionär Altria Group (Beteiligung von 9,2%) mitgeteilt habe, an der Beteiligung an Anheuser-Busch InBev (ABInBev) festhalten zu wollen, nachdem am 10.10.2021 die Haltefrist ausgelaufen gewesen sei. Als problematisch sehe er trotz Fortschritten weiterhin die hohe Verschuldung an. So habe die Kennziffer (Nettofinanzverschuldung/bereinigtes EBITDA zum 30.06.2021 mit 4,4 (zum 31.12.2020: 4,8) deutlich über der bestätigten Zielsetzung von rund 2 gelegen. Der Analyst passe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 2,45 (alt: 2,79) USD; EPS bereinigt: 3,06 (alt: 3,00) USD) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 3,55 (alt: 3,51) USD) mehrheitlich an.Auf Basis des DCF-Modells hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein unverändertes Kursziel von 56,00 Euro für die ABInBev-Aktie ermittelt und bewertet sie bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 02.11.2021)Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:52,10 EUR -0,17% (02.11.2021, 12:04)