Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

44,975 EUR -2,07% (22.06.2020, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

45,17 EUR -1,18% (22.06.2020, 15:16)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (22.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe eine Zeit gegeben, da seien Aktien aus der Getränkebranche eine sichere Bank gewesen. Doch die Corona-Krise habe auch PepsiCo, Coca-Cola und Co in Mitleidenschaft gezogen, weil Großveranstaltungen verboten seien und Restaurants nur wenige Gäste bewirten dürften. Besonders übel habe es AB InBev, den größten Bierkonzern der Welt, erwischt.In der Corona-Krise vergehe den Kunden zunehmend der Durst auf Bier. Sogar in Deutschland, das Land mit 1.500 Brauereien, werde immer weniger getrunken. Nach der Steuerstatistik sei es im Mai nicht einmal mehr halb so viel gewesen wie üblich. Die Steuereinnahmen beim Bier hätten bei knapp 21 Millionen Euro und damit rund 62 Prozent unter der Summe vom Mai 2019 gelegen.Kneipen und Restaurants seien im März geschlossen worden, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Seit Ende Mai würden die Beschränkungen gelockert.Schon im April sei deutlich weniger Bier verkauft worden als im Vorjahreszeitraum. Zugelegt habe dagegen im Mai der Verkauf von Schnaps.Die Dürre beim Bierkonsum bekämen AB-InBev-Aktionäre seit Jahren zu spüren. Seit dem Hoch Ende Dezember 2015 habe die Aktie 64 Prozent an Wert verloren. Der Konzern habe hoch hinaus gewollt - und habe 2016 SABMiller übernommen. Geblieben sei ein riesiger Verlust für die Aktionäre.Aus diesem Grund habe die Kneipe an der Ecke nicht erst seit Corona Probleme. Durch den Lockdown und die jetzigen scharfen Regeln habe sich die Lage zugespitzt. Sehr wahrscheinlich werde es Tausende von Insolvenzen geben.Zwar würden der Krise auch viele, vor allem kleinere Brauereien zum Opfer fallen. Das bedeute aber nicht, dass Bierfans dann vermehrt Markenbier trinken würden. Sie würden vielmehr auf günstige Alternativen wie Oettinger oder Bier vom Discounter zurückgreifen, sollte die Konjunktur schwach bleiben.Ergo: AB InBev überzeugt beim Chance/Risiko-Verhältnis nicht - an der Börse gibt es derzeit etliche bessere Alternativen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2020)